Prefeitura de Aparecida do Taboado – MS anuncia novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado – MS, anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 30 vagas em cargos de nível médio/técnico na Secretaria de Saúde.

As oportunidades são para os cargos de Agente de Combate às Endemias (10 vagas); Técnico de Enfermagem (4 vagas); Fiscal em Vigilância Sanitária (5 vagas); e Agente Comunitário de Saúde (11 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.715,55 e R$ 2.122,99.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 5 a 9 de abril de 2021, exclusivamente, via endereço eletrônico e-mail: [email protected] Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas avaliação curricular, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021