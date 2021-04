Prefeitura de Araquari – SC divulga novo Processo seletivo: Até R$14,6 mil

A Prefeitura Municipal de Araquari – SC divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 13 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Médico Clínico Geral, Médico E.S.F, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Médico do Trabalho, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Turismólogo, Administrador Escolar, Orientador Educacional, Supervisor Escolar, Professor de Música Instrumentos de Sopro, Professor de Música Instrumentos de Tecla, Professor séries Iniciais, Professor de Inglês, Tradutor e Intérprete de Libras, Professor de Música Bateria e Percussão em Geral, Professor Educação Física, Professor Educação Infantil, Contador, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Médico Veterinário, Enfermeiro (2), Farmacêutico (1), Agente Administrativo (2), Auxiliar de Educador Social (2), Educador Social (3), Técnico de Enfermagem (1), Arquiteto, Assistente Social (1), Orientador Social, Técnico Agrícola, Atendente de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.749,81 a R$ 14.634,80, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 4 de maio de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IPPEC. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 70,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, informática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no 16 de maio de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021