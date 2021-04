Prefeitura de Bombinhas – SC divulga novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Bombinhas – SC faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de Engenheiro civil, função que exige nível superior, mais registro no conselho regional da profissão. O salário oferecido será no valor de R$ 3.287,52, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 22 de abril a 21 de maio de 2021, mediante envio da documentação especificada no edital: [email protected] A taxa de inscrição está fixada em R$40,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021