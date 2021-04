Prefeitura de Buíque – PE anuncia novo Processo seletivo: Até R$9,2mil

A Prefeitura Municipal de Buíque – PE anuncia a abertura de um novo processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Agente de Apreensão de Animais

Agente Administrativo

Agente de Serviços Gerais

Agente de Serviços Gerais – Setor Educacional

Agente de Merenda e Zeladoria Escolar – Zona Urbana

Agente de Merenda e Zeladoria Escolar – Zona Rural

Assistente Social – Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

Assistente Social Diarista

Analista de Programas da vigilância Sanitária/ Endemias

Analista de Programa da Atenção Primária

Analista de Programas da Vigilância Epidemiológica

Analista de Programas do Programa Nacional de imunização (PNI)

Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalar

Auxiliar de Lavanderia Hospitalar

Assistente Social para o CRAS

Assistente Social para o CREAS

Arte Educador – Grafite

Arte Educador – Artes Visuais e Plásticas

Arte Educador – Musica

Arte Educador – Esporte e Dança

Arte Educador – Artesanato

Biomédico Diarista

Coveiro

Copeiro Hospitalar

Cozinheiro Hospitalar

Condutor de Ambulância

Cuidador para Alunos Especiais – Mental e outras necessidades

Educador Social/Orientador Social

Eletricista

Enfermeiro da Atenção Primária

Enfermeiro plantonista

Farmacêutico

Farmacêutico Diarista

Fisioterapeuta Respiratório

Fonoaudiólogo (Núcleo Ampliado de Apoio a Saúde da Família)

Guarda Municipal

Maqueiro Hospitalar

Mecânico

Médico Psiquiatra

Médico da Atenção Primária

Médico Plantonista

Motorista – Categoria D e E

Monitor de Creche

Visitador

Operador de Dessalinizador

Psicóloga (Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência)

Psicólogo – Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

Professor de Educação Infantil (pré-escola)

Professor de Ensino Fundamental I (1º a 5º ano)

Professor de Língua Portuguesa

Professor de História

Professor de Geografia

Professor de Ciências

Professor de Educação Física

Professor de Matemática

Psicólogo para o CRAS

Psicólogo para o CREAS

Técnico de Enfermagem

Técnico em Radiologia Plantonista

Técnico de Enfermagem Plantonista

Técnico em Laboratório Diarista

Técnico em Saúde Bucal (TSB)

Odontólogos para Saúde Bucal da Atenção Primária

Recepcionistas para as unidades da atenção em saúde primária

Recepcionista

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 9.200,00, por carga horária de varia de 12 a 36 horas, por carga horária de 30 ou 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 29 de abril e 24 de maio de 2021, no horário das 08h as 14h, em dias úteis, nos seguintes endereços:

Auditório da Escola Municipal Engenheiro Klaysson de Freitas Araújo, localizada na Rua Dr. João Hieceno Alves Maciel, 194;

Salão de Reunião da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Avenida José Emílio de Melo, nº 342, Centro;

Biblioteca Municipal Graciliano Ramos, localizada na Praça Nano Camelo, centro.

O valor da inscrição será de R$ 30,00 (nível fundamental); R$ 50,00 (nível médio/técnico) e R$ 70,00 (nível superior).

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise curricular (caráter classificatório e eliminatório), conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021