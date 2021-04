Prefeitura de Buritinópolis – GO anuncia novo processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Buritinópolis – GO anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 57 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de fiscal de vigilância sanitária (1); gari (15); motorista (7); nutricionista (1); operador de bomba (4); professor substituto de inglês (1); professor substituto de matemática (1); professor substituto pedagogo (3); assistente social (1); auxiliar de serviços gerais – coleta seletiva (2); professor substituto de história (1); psicólogo (1); vigilante (8); zelador (2); auxiliar de serviços gerais – triagem de resíduos sólidos (1); operador de máquinas leves (5); operador de máquinas pesadas (1); pedreiro (1); e professor substituto de educação física (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 2.222,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 14 a 16 de abril de 2021, presencialmente, na sede da Administração Municipal, localizada na Praça dos Poderes, centro, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas tempo de serviço prestado na função pretendida, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021