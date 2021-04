Prefeitura de Cabixi – RO divulga novos editais de Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Cabixi – RO divulga a abertura de novos editais de processo seletivo que tem por objetivo preencher 21 vagas em cargos de nível médio e superior, para atuação nas Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 01/2021 : Cuidadora de criança creche (3), Técnico de enfermagem sede (1), Médico (2), Motorista de Veículos Leves (2), Motorista de Veículos pesados Caminhão (2), Motorista de Veículos pesados ônibus (2), Operador de motoniveladora (2), Servente (2), Serviços Gerais (1), Operador de Máquinas carregadeira esteira-retroescavadeira- escavadeira hidráulica (2);

Os salários oferecidos variam entre R$ 877,63 a R$ 1.550,00, mais R$ 500,00 de auxílio-alimentação, por carga horária de 40 horas semanais ou plantão de 24 horas.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 18 de abril de 2021, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal (edital 001/2021 e edital 002/2021).

PROVAS

Os processos seletivos contaram com apenas análise de currículos, conforme critérios especificados no edital. As seleções são válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

