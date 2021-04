Prefeitura de Caxias do Sul – RS divulga novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul – RS via Secretaria de Recursos Humanos e Logística, divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de Agente de Combate às Endemias (ACE) e Agente Comunitário de Saúde (ACS).

As vagas destinadas serão distribuídas nas seguintes localidades: UBS Diamantino; UBS Eldorado; UBS Esplanada; UBS Fátima Alta; UBS Fátima Baixa; UBS Fazenda Souza; UBS São Victor Cohab; UBS Século XX; UBS Serrano; UBS Tijuca; UBS Vila Cristina; UBS Vila Ipê; UBS Vila Seca; UBS Villa Lobos; UBS Alvorada; UBS Bela Vista; UBS Santa Lúcia do Piaí; UBS Cruzeiro; UBS Desvio Rizzo; UBS Forqueta; UBS Galopólis; UBS Madureira; UBS Mariani; UBS Parque Oásis; UBS Pioneiro; UBS Planalto; UBS Planalto Rio branco; UBS Ana Rech; UBS Belo Horizonte; UBS Campos da Serra; UBS Centenário; UBS Centro de Saúde; UBS São Ciro; UBS São José; UBS São Leopoldo; UBS São Vicente; UBS Vila Oliva; UBS Criúva; UBS Reolon; UBS Rio Branco; UBS Sagrada Família; UBS Salgado Filho; UBS Cinquentenário; UBS Cristo Operário; UBS Cristo Redentor; UBS Santa Fé; UBS Santa Lúcia Cohab; e UBS São Caetano.

O salário oferecido será no valor de R$ 1.558,11, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 18 de abril de 2021, presencialmente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 60,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa; matemática; legislação e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 16 de maio de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021