Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso – RS abre novo Concurso e Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Doutor Maurício Cardoso – RS abre novos editais de concurso e processo seletivo que tem por objetivo preencher vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 06/2021 (concurso público) : Operário; Agente de Combate a Endemias; Atendente de Educação Infantil, Engenheiro Civil (1 vaga), Médico (1 vaga).

: Operário; Agente de Combate a Endemias; Atendente de Educação Infantil, Engenheiro Civil (1 vaga), Médico (1 vaga). EDITAL nº 07/2021 (processo seletivo): Agente Comunitário de Saúde.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.052,56 a R$ 11.002,36, por carga horária de 32 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 12h do dia 22 de abril de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Objetiva Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 120,00.

PROVAS

A seleção contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova prática para o cargo de operário (caráter classificatório e eliminatório). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 23 de maio de 2021.

O concurso e processo seletivo são válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

EDITAL 06/2021

EDITAL 07/2021

