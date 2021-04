Prefeitura de Flores da Cunha – RS anuncia novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Cunha – RS, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo ocupar vaga no cargo de Médico Clínico Geral (2 vagas), função que exige graduação em medicina, mais registro ativo no conselho regional. O salário oferecido será no valor de R$ 7.108,12, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 7 de abril de 2021, presencialmente, na Secretaria Municipal de Administração junto ao Centro Administrativo Municipal Ângelo Araldi, situado na Rua São José, nº 2.500, Bairro Centro, das 10h às 11h30 e das 13h30 às 15h30.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise de currículo, prevista para ocorrer no dia 15 de abril de 2021. A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021