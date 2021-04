Prefeitura de Iraceminha – SC divulga novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Iraceminha – SC divulgou a abertura de um novo processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível médio e técnico na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Técnico de Enfermagem, Agente de Combate a Endemias e Agente Comunitário de Saúde. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.572,80 a R$ 2.508,44, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 17 de maio de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Omni Concursos Públicos. O valor da inscrição está fixado em R$ 80,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e conhecimentos gerais.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS: Executar procedimentos de combate a endemias de acordo com as normas técnicas; Participar de ações de combate a endemias desenvolvidas na comunidade; Participar das atividades de vigilância epidemiológica; Participar da prestação de assistência a comunidade em situações de calamidade e emergência; Efetuar visitas a estabelecimentos do Município; Solicitar material de consumo e permanente, necessários às suas atividades; Realizar os registros das atividades executadas em formulários próprios; Visita em estabelecimentos comerciais a título de orientação de intimação e infração; Coletas de amostras de água e outros materiais para análise laboratorial; entre outros.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS: Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; entre outros.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Participar de programas de Saúde Pública. Realizar as demais tarefas atinentes a função, Realizar atendimentos ambulatoriais; Executar procedimentos de enfermagem, de acordo com as normas técnicas da instituição; Participar na orientação à saúde do indivíduo e grupos da comunidade; Fazer notificação de doenças transmissíveis; Participar das atividades de vigilância epidemiológica; Fazer coleta de material para exame de laboratório e complementares, quando solicitado; Administrar medicamentos, mediante prescrição e utilização técnica de aplicação adequada; Lavar, empacotar e esterilizar material utilizando técnicas apropriadas; Desenvolver atividades de pré e pós consulta médica, odontologia, de enfermagem e de atendimento de enfermagem; Participar da prestação de assistência à comunidade em situações de calamidade e emergência; entre outros.

EDITAL 2021