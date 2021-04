Prefeitura de Itamonte – MG abre novo Processo seletivo: Até R$11,4mil!

A Prefeitura Municipal de Itamonte – MG abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 75 vagas em cargos de nível médio/técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de ACS – Agente Comunitário de Saúde (24), ASB – Auxiliar de Saúde Bucal (7), ACE – Agente de Combate às Endemias (4), Assistente Social – CRAS (1), Técnico em Enfermagem – CAPS (1), Técnico em Enfermagem – ESF (10), Médico – CAPS (1), Médico – ESF (5), Nutricionista – NASF (1), Dentista I – ESF (2), Dentista II – ESF (6), Educador Físico – NASF (1), Enfermeiro – CAPS (1), Enfermeiro – ESF (6), Psicólogo – CRAS (1), Psicólogo – NASF (1), Farmacêutico – NASF (1), Fisioterapeuta – NASF (1) e Psicólogo – CAPS (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 11.400,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 30 de abril de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IDESUL. O valor da inscrição oscila entre R$45,00 a R$ 150,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos; mais prova de títulos para os cargos de nível superior. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 6 de junho para os cargos de nível médio/técnico e no dia 13 de junho de 2021, para os cargos de nível superior.

A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021