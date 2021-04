Prefeitura de Maceió suspende 2ª dose de CoronaVac por falta de imunizante; Sesau nega

A Prefeitura de Maceió emitiu uma nota na noite desta quarta (21) informando a suspensão da aplicação da 2ª dose de CoronaVac na capital alagoana devido à falta do imunizante. Segundo a Prefeitura, como não houve remessa de novas doses por parte do Ministério da Saúde, não seria possível dar início à segunda fase da…

A Prefeitura de Maceió emitiu uma nota na noite desta quarta (21) informando a suspensão da aplicação da 2ª dose de CoronaVac na capital alagoana devido à falta do imunizante. Segundo a Prefeitura, como não houve remessa de novas doses por parte do Ministério da Saúde, não seria possível dar início à segunda fase da imunização. Veja a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde de Maceió informa que, até o presente momento, não recebeu, do Ministério da Saúde, a remessa de segundas doses de CoronaVac que deveriam começar a ser aplicadas amanhã (22). Com isso, a aplicação da vacinação das segundas doses de CoronaVac voltará a ser aplicada, quando recebermos novas doses do imunizante.

Ressaltamos que Maceió vem programando o prazo de 21 dias para a segunda dose. No entanto, conforme o laboratório responsável pelo imunizante, o processo pode ser concluído até o 28° dia sem que haja prejuízo para a imunização dos usuários.

Já as segundas doses da Astrazeneca estão garantidas em todos os pontos de vacinação, conforme data estipulada no cartão de vacina.

Sesau nega

O secretário de Saúde, Alexandre Ayres, informou por meio das suas redes sociais que uma solução foi encontrada e que a vacinação prossegue normalmente nesta quinta. Ayres disse que uma solução conjunto foi encontrada e que não haveria suspensação da aplicação do imunizante.

Apesar das afirmações do secretário de Saúde, a prefeitura disse ter sido “surpreendida pela manifestação do secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres dando conta de que o governo tem vacinas em estoque”.

O município de Maceió precisa de um total de 26.000 doses para aplicar a 2ª dose da vacina CoronaVac, mas foi informado pelo secretário Alexandre Ayres, em comunicado informal ao secretário municipal de Saúde, Pedro Madeiro, do envio de apenas 1.500 doses.

Longas filas

Quem procurou o drive-thru que funciona no Estacionamento de Jaraguá está enfrentando longas filas. Contudo, a lentidão se dá pela aplicação da 2ª dose da Atrazeneca. Segundo a coordenadora do ponto de vacinação, os imunizantes da CoronaVac estão sendo reabastecidos.