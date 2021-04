Prefeitura de Marília – SP abre novas vagas de Estágio

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Marília via Secretaria Municipal de Administração e do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas para estudantes de nível médio/técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cursos de gestão financeira; gestão de recursos humanos; administração; secretariado executivo; análise de sistemas de informação; ciência da computação; sistemas de informação; gestão da tecnologia da informação; analise e desenvolvimento de sistemas; nutrição; pedagogia; tecnologia em gestão pública; tecnologia em secretariado; direito; farmácia; análise de sistemas; informática para negócios; gestão empresarial; processos gerenciais; tecnologia em gestão financeira; segurança da informação; rede de computadores; e tecnologia em processamento de dados.

A bolsa-auxílio variam entre R$ 486,68 a R$ 811,13, por carga horária de 15 a 25 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 12h do dia 20 de abril de 2021, no endereço eletrônico do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee)

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova online com 20 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021