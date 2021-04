Prefeitura de Penedo dispõe de local adequado para descarte de restos de construção

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) trabalha na limpeza constante da cidade, por isso orienta a população a fazer o descarte correto de materiais como restos de construção e podas de árvores.

De acordo com a SEMSP, atualmente muitas pessoas jogam essas materiais nas vias públicas, seja nas portas de suas casas ou em outros locais, esperando o recolhimento por parte da limpeza pública.

De acordo com a pasta da Prefeitura de Penedo, o município dispõe de local para o descarte correto de entulhos.

Dessa forma, as pessoas que queiram descartar os materiais citados devem levar, por sua conta, ao terreno localizado no povoado Peixoto, saída de Penedo em direção a Piaçabuçu.

Com a colaboração da população, a gestão Crescendo Com Seu Povo poderá utilizar o tempo gasto para retirar esses materiais de locais impróprios em outras ações em benefício dos penedenses.

De acordo com o Secretário Ivo Costa, o mutirão de limpeza feito pela SEMSP vem identificando vários pontos irregulares de lixo.

“Pedimos a compreensão de toda a população para ajudar a manter a nossa cidade limpa. Estamos fazendo diariamente limpezas em terrenos em que são descartados lixos em locais inapropriados, onde geram esses tipos de lixões, então viemos pedir esse apoio da nossa população”, destacou Ivo Costa.

Podas de árvores

Além da limpeza constante dos logradouros públicos, a Secretaria de Serviços Públicos realiza a poda das árvores situadas nas vias públicas do município.

De acordo com o Coordenador Neilson Silva, é feito um trabalho de ornamentação nas árvores, não retirando todas as folhas, preservando assim as sombras para que a população possa usufrui-la.

Além disso, a SEMSP faz a manutenção das 44 praças existentes do município, cuidando para deixa-las sempre conservadas para penedenses e visitantes.