Prefeitura de Penedo leva música para Central de Vacinação contra Covid-19

Parceria entre SEMS e SEMCLEJ trouxe saxofonista Cláudio Júnior

Decom PMP

Quem esteve na Central de Vacinação contra Covid-19 em Penedo no sábado, 24, foi recebido com música.

A iniciativa da Prefeitura de Penedo foi viabilizada por meio de parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde (SEMS) e de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (SEMCLEJ).

Enquanto aguardavam a aplicação da segunda dose da Coronavac, complemento para quem recebeu a primeira dose nos dias 14 ou 15, ou estavam ali para iniciar a imunização contra o coronavírus (pessoas portadoras de comorbidades com 59 anos ou mais), o público foi presenteado com o talento do saxofonista Cláudio Júnior.

“Hoje tive a honra de tocar para os profissionais da saúde e para alguns idosos que foram tomar a segunda dose no município de Penedo”, escreveu o musicista em seu perfil no Instagram (@sax.dinho).

A Central de Vacinação administrou 432 doses de Coronavac (D2) no dia de ontem e hoje (domingo, 25) foram mais 159.