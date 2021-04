Prefeitura de Penedo leva serviços da SEMDSH para etnia cigana

Assistência feita em parceria com o Centro Juvenil Maria Auxiliadora

A comunidade cigana em Penedo recebeu nesta terça-feira, 20, serviços viabilizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH). O grupo social foi atendido no período da tarde no Centro Juvenil Maria Auxiliadora, instituição da ordem religiosa salesiana situada na Vila Matias.

A localização da entidade de acolhimento social facilitou o acesso da etnia que tem maior concentração de integrantes em loteamentos próximos do Centro Juvenil.

Foi por isso que Rosielma de Jesus Silva, 31 anos, chegou ao ponto de atendimento caminhando, sem recorrer a transporte de qualquer tipo, mesmo já no sétimo mês de gestação do segundo filho.

“Ficou perto da gente, aí é mais fácil de fazer o cadastro”, comentou a cigana após ser inserida no Programa Criança Alagoana (CRIA). Em breve, Rosielma terá mais cem reais por mês para comprar alimentos, além do que recebe do Bolsa Família, fontes de renda da família em situação de vulnerabilidade social.

O marido de Rosielma não tem emprego fixo, sobrevive de serviço extras, da mesma foram que o companheiro de Geilsa da Silva, outra cigana atendida hoje pela SEMDSH Penedo.

Mãe de dois filhos, ela agradeceu a oportunidade aberta pela Prefeitura de Penedo que informou sobre o atendimento indo até as localidades que concentram a maior quantidade de famílias da etnia.

Um dia após de saber que a assistência estaria mais perto de sua casa, Geilsa aproveitou para se cadastrar no CRIA.

Além da inclusão no Criança Alagoana, a assistência fora da sede da SEMDSH viabilizou acesso ao Bolsa Família e outros serviços da pasta que faz da busca ativa mais uma ferramenta para ampliar a inclusão social.

A coordenadora da SEMDSH Penedo, Ivanilde Regueira Peixoto, explica que a inclusão no CRIA não gera o cancelamento do Bolsa Família.

“Muito pelo contrário porque há casos em que a beneficiária não chega nem a receber o cartão CRIA e tem mais esse auxílio mensal, do CRIA, incorporado no pagamento do Bolsa”, informa Ivanilde, destacando a ação de busca ativa realizada para convocar a comunidade cigana para ter acesso aos serviços.

