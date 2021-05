Prefeitura de Penedo prorroga taxas e impostos municipais

DECOM/PMP

A prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ) publicou no Diário Oficial do Município, portarias que prorrogam o vencimento da Taxa de Localização e Funcionamento, assim como do IPTU e TSU (Taxa Social Única).

Com isso, está prorrogado o vencimento da TLF exercício 2021, de 30 de abril para 31 de maio. Já o IPTU e as TSUs, passam a ter seu vencimento no dia 30 de junho.

De acordo com o texto publicado foi considerado a necessidade da prorrogação dessas datas, para evitar prejuízo aos contribuintes que não receberam seus carnês em tempo hábil.

As devidas portarias podem ser visualizadas por meio do seguinte link.

Os carnês dos referidos impostos e taxas municipais podem ser solicitados na sede da Coordenadoria de Tributos, localizados na Avenida Getúlio Vargas, nº 589, Centro ou por meio do e-mail tributos@penedo.al.gov.br.

Os contribuintes ainda podem solicitar o seu carnê através do site oficial da Prefeitura de Penedo, por meio doendereço eletrônico www.penedo.al.gov.br, no ambiente Portal do Contribuinte.