Prefeitura de Penedo trabalha para reparar danos causados pelas chuvas no Mercado Público

Devido às fortes chuvas que atingem Penedo nos últimos dias, o Mercado Público Municipal apresentou problemas em sua cobertura, o que ocasionou infiltrações.

Estando atento a problemática, a Gestão Crescendo Com Seu Povo realizará os reparos necessários para assegurar condições de trabalho aos comerciantes do local.

Na manhã desta sexta-feira (16), o Secretários de Serviços Público Ivo Costa e o Secretário de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, Pedro Felipe Queiroz, realizaram uma visita técnica para avaliar os danos e adotar as medidas cabíveis.

Durante a visita, os representantes da Prefeitura de Penedo conversaram com comerciantes do Mercado Público, inclusive das lojas situadas na parte exterior do imóvel.

De acordo com Secretário Ivo Costa, além da substituição das telhas danificadas, será feita toda a revisão do telhado, solucionando de uma vez por todas os problemas relacionados à chuva. A previsão inicial é substituir 500 telhas e cerca de 40 lâmpadas.

Reparos

O Mercado Público Municipal é administrado pela Secretaria de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, mas devido a extensão dos danos no telhado, solicitou apoio da SEMSP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Pedro Felipe Queiroz, Secretário de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, destaca que a reparação deverá ocorrer nos dias em que o prédio não abre ao público em função das restrições atuais relacionadas com a pandemia da Covid-19 e que serão tomadas as medidas para proteger as mercadorias, em caso de chuva durante a retirada das telhas danificadas.

“Além de resolver as questões ligadas ao Mercado Público, em conjunto com a Secretaria de Serviços Públicos, também estamos solucionando os problemas no Mercado de Artesanato, e para isso vamos realocar os comerciantes a princípio para outro prédio, que forneça condições de trabalho para eles”, acrescentou Pedro Felipe Queiroz.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP