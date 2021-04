Prefeitura de São José dos Quatro Marcos – MT abre novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT via Secretaria Municipal de Assistência Social, abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 02 vagas em cargos de nível superior na Secretaria Municipal de Assistência Social.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Psicólogo (1 vaga) e Assistente Social (1 vaga), para compor equipe no Centro de Referência e Assistência Social (Cras). O salário oferecido será no valor de R$ 3.590,16, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de abril de 2021, mediante envio da documentação especificada no edital, para o seguinte e-mail: [email protected]

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise de títulos, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido até o dia 31 de dezembro de 2021, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021