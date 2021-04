Prefeitura de São Tiago – MG anuncia novo Processo seletivo

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de São Tiago, anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 02 vagas nos cargos de Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem – ESF. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.207,04 e R$ 4.246,51, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre os dias 12 a 13 de abril de 2021, presencialmente, na sede da Prefeitura – setor de pessoal, situado na Praça Ministro Gabriel Passos, nº 681, centro, no horário das 14h às 17h.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise de currículo e experiência profissional, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido até o dia 31 de dezembro de 2021, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021