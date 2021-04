Prefeitura de Sorocaba – SP abre novo Processo seletivo para Estagiários

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Sorocaba abre novo edital de processo seletivo que tem por objetivo preencher vagas para estudantes em cargos de nível técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cursos de Design; Design Gráfico; Direito; Educação Física (licenciatura e bacharelado); Administração de Empresas; Arquitetura e Urbanismo; Análise e Desenvolvimento de Sistema; Segurança da Informação; Teatro; Terapia Ocupacional; Tecnologia da Informação; Tecnologia em Eventos e Turismo; Psicologia; Publicidade e Propaganda; Relações Públicas; Redes de Computadores; Serviço Social; Sistemas da Informação; Biblioteconomia; Ciências Biológicas; Ciência da Computação; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia da Computação; Engenharia Elétrica; Propaganda e Marketing; Nutrição; Geografia; Gestão Ambiental; História; Jornalismo; Letras.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 16 de abril de 2021 a 3 de maio de 2021, no endereço eletrônico oficial do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee).

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas prova online com questões de língua portuguesa e matemática. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021