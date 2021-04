Prefeitura de Tijucas – SC anuncia novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Tijucas – SC via Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), faz saber aos interessados a abertura de um novo processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas de nível médio e superior

As oportunidades são para os cargos de engenheiro sanitarista (1 vaga); agente em operação de estação de tratamento de água e esgoto (8 vagas); assistente social de saneamento (1 vaga); engenheiro químico (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.836,65 a R$ 4.198,56, por carga horária de 20 a 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 5 a 20 de maio de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Faepesul. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 60,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório), a ser realizada no dia 30 de maio de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021