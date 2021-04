Prefeitura de Toritama – PE abre novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Toritama – PE via Secretaria de Obras e Urbanismo, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível fundamental e médio.

As vagas destinadas são para os cargos de Motorista; Operador de Máquina; Pedreiro; Coveiro; Eletricista; Auxiliar de Serviços Gerais; Auxiliar Administrativo; Encanador; e Gari. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 1.437,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 15 de abril de 2021, presencialmente, na Secretaria de Obras e Urbanismo, localizado à Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise de títulos e experiência profissional, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 07 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021 (dia 31, pag 261 a 266)