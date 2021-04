Prefeitura de Turvânia – GO anuncia novo Processo seletivo

Edital publicado. A Prefeitura Municipal de Turvânia – GO divulga novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 57 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Encarregado de Lavanderia (1); Facilitador de Oficinas (Social) – Instrutor de Artesanato (1); Facilitador de Oficinas (Social) – Instrutor de Artes Marciais; Facilitador de Oficinas (Social) – Instrutor de Balé; Gari (4); Agente de Combate a Endemias (2); Agente Comunitário de Saúde (2); Nutricionista (1); Operador de Máquinas (1); Orientador Social; Pedreiro (4); Professor Educação Infantil; Professor Ensino Fundamental I; Professor Língua Inglesa; Professor Língua Espanhola; Psicólogo (1); Assistente Social (1); Auxiliar Administrativo (4); Auxiliar de Mecânico (1); Auxiliar de Obras (4); Auxiliar de Serviços Gerais (5); Coveiro (1); Cozinheiro Geral (2); Técnico de Meio Ambiente (1); Trabalhador Braçal (2); Tratorista (2); Vigia Noturno (3); Zelador de Ginásio de Esportes; Mecânica Geral (1); Merendeira; Monitor de Educação Infantil; Monitor de Ônibus Escolar Urbano/ Rural; Motorista II (Categoria D) (4); Motorista I (Categoria B) (1); Responsável Técnico do Abrigo de Idosos (1); Cuidador de Idosos (1); Encarregado de Almoxarifado (1); Gari – Coletor (3); e Jardineiro (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.241,48 a R$ 2.536,38, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 22 de abril de 2021, presencialmente, mediante preenchimento e entrega do formulário (anexo I do edital) e dos documentos exigidos no edital, na Sala da Comissão Organizadora, situada na Prefeitura, situada na Avenida Dr. Ulisses Guimarães, 458, Centro. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise de currículo de experiência profissional, conforme critérios especificados no edital (caráter classificatório e eliminatório); mais prova prática para alguns cargos, a ser aplicadas em data provável nos dias 6 a 22 de abril de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021