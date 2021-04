Prefeitura de Valparaíso de Goiás – GO divulga novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás – GO via Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, divulga a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 17 vagas em cargos de níveis níveis fundamental, médio/técnico e superior na autarquia municipal.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Assistente Social (3); Psicólogo (2); Pedagogo (1); Educador Físico; Enfermeiro (4); Oficineiro informática; Oficineiro cabeleireiro; Oficineiro manicure; Oficineiro dança; Oficineioro design de sobrancelhas; Coordenador Técnico (3); Nutricionista; Terapeuta Ocupacional (1); Fisioterapeuta; e Técnico de Enfermagem (3).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.355,90 a R$ 2.658,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de abril de 2021, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, localizado na Avenida 03, Quadra 99, Lote 03, 2ª Etapa, Jardim Céu Azul, no horário das 9h às 12h.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas prova de títulos e experiência profissional, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021