Prefeitura de Várzea – PB divulga novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Várzea – PB divulga novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de Enfermeiro, função que exige graduação em Enfermagem, mais registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren) e salário de R$ 4.000,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de abril de 2021, no setor de Tributação e Arrecadação da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Manoel Dantas, nº 279, Centro. A taxa de inscrição está no valor de R$ 100,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise de currículo, conforme critérios especificados no edital. – A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021