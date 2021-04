Prefeitura Municipal de Tangará – SC abre novo Processo seletivo

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Tangará divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 04 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal

Confira abaixo as oportunidades:

Copeira; Farmacêutico (1); e Servente; Escola Zummer – Passo da Felicidade: Professor de Educação Básica II – Pedagogo; Professor de Educação Básica III – Língua Estrangeira – Inglês; Professor de Educação Básica III – Geografia;

Professor de Educação Básica II – Pedagogo; Professor de Educação Básica III – Língua Estrangeira – Inglês; Professor de Educação Básica III – Geografia; Escola – Centro: Professor de Educação Básica IV – Educação Especial (1); Psicopedagogo (1);

Professor de Educação Básica IV – Educação Especial (1); Psicopedagogo (1); Administração: Agente Comunitário Saúde PSF; Enfermeiro; Enfermeiro ESF; Farmacêutico; Médico Clínico Geral; Operário Braçal (1); Vigilante Sanitário; Zelador de Serviços Internos; Orientador Social; Técnico de Enfermagem; Técnico de Enfermagem ESF;

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 763,43 a R$ 19.338,16, por carga horária 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 5 de maio de 2021, via preenchimento de formulário eletrônico. O processo seletivo contará com apenas aplicação de análise da documentação, conforme critérios especificados no edital.

EDITAL 2021 (pag 1618 a 1623)