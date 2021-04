Prefeitura sinaliza com liberação e Athletico e Coritiba voltarão a mandar jogos do Paranaense em casa

Depois de mais de um mês de restrições, o Campeonato Paranaense poderá ter o seu ritmo normal retomado, já que a Prefeitura da cidade de Curitiba voltará a liberar os jogos de futebol nos estádio da capital. O vereador Pier Petruzziello (PTB) publicou em seu Twitter na manhã dessa quarta-feira (14) a notícia que anima as torcidas de Athletico e Coritiba.

São nove partidas a serem disputadas na capital, contando também com os duelos envolvendo o Paraná Clube. Por conta da liberação dos jogos em algumas cidades do interior, a tabela do estadual apresenta uma disparidade no número de partidas disputadas por todos os participantes.

Enquanto o Athletico entrou em campo apenas duas vezes no Paranaense de 2021, clubes como FC Cascavel, Azuriz e Cascavel CR já disputaram cinco jogos na primeira fase. A FPF (Federação Paranaense de Futebol) deve aguardar a publicação oficial do decreto liberando o futebol na capital para definir datas e horários para os jogos atrasados.

Foto: Gabriel Machado/AGIF



Confira as partidas que devem ser disputadas em Curitiba a partir da liberação da Prefeitura:

2ª rodada

Athletico x Operário

Paraná x Londrina

3ª rodada

Coritiba x Toledo

Paraná x Operário

4ª rodada

Athletico x Cascavel CR

Coritiba x Azuriz

5ª rodada

Paraná x Athletico

6ª rodada

Athletico x Rio Branco

Coritiba x Paraná

A tendência segundo alguns meios de comunicação do Paraná é que o Athletico receba o Operário no próximo final de semana na Arena da Baixada, enquanto que o Coritiba jogará contra o Toledo no Couto Pereira.