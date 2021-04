Prefeitura volta a liberar jogos de futebol no Rio a partir do dia 9

Paralisados desde o último dia 26, os jogos de futebol vão poder voltar a acontecer no Rio de Janeiro a partir do dia 9 de abril, sexta-feira da próxima semana. A decisão foi divulgada em um decreto publicado no Diário Oficial do município.

“Ficam igualmente permitidas as competições e treinamentos de modalidades esportivas de alto rendimento, vedada em qualquer caso a presença de público“, diz um trecho do decreto.

Os clubes vinham atuando no Elcyr Resende, em Saquarema, e no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, desde que o último decreto foi publicado suspendendo atividades no município a partir do dia 26 de março. Assim, Maracanã, Nilton Santos, São Januário, Luso-Brasileiro, Conselheiro Galvão e Moça Bonita vão poder voltar a receber jogos.

A decisão faz parte de um pacote de medidas da prefeitura do Rio de Janeiro com base nos números da pandemia da Covid-19. Outras mudanças, por exemplo, foram as liberações de bares e restaurantes.