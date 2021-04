[PREMIAÇÃO AO VIVO] Oscar 2021: como assistir AO VIVO e ONLINE na TV | Oscar AO VIVO

O Oscar 2021 tem uma peculiaridade que o diferencia das edições anteriores: é o primeiro a ser realizado durante a pandemia de Covid-19. Em 2020, a cerimônia aconteceu em 9 de fevereiro, quando o número de casos do novo coronavírus não era alto nos quatro cantos do planeta.









Neste ano, a premiação estava prevista para acontecer em fevereiro novamente, mas foi adiada para abril, esperando que os números da Covid-19 estivessem melhores nos Estados Unidos. Apesar da vacinação acelerada em solo norte-americano, ainda não é possível comportar uma cerimônia nos mesmos moldes das anteriores.

Foram considerados para avaliação os filmes lançados entre 1 de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021. As produções indicadas na categoria “Melhor Filme” são as seguintes: “Meu Pai”, “Judas e o Messias Negro”, “Mank”, “Minari”, “Nomadland”, “Bela vingança”, “O Som do Silêncio” e “Os 7 de Chicago”.

Para “Melhor Animação”, concorrem os seguintes filmes: “Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica”, “A Caminho da Lua”, “Shaun, o Carneiro: O Filme – A fazenda contra-ataca”, “Soul” e “Wolfwalkers”. Os que disputam o prêmio de “Melhor Documentário” são: “Collective”, “Crip Camp”, “The Mole Agent”, “My Octopus Teacher” e “Time”.

A cerimônia será transmitida ao vivo para todo o planeta nas páginas de Twitter, Facebook e YouTube do Oscar 2021. No Brasil, você poderá acompanhar em: Rede Globo, Globoplay, G1, TNT, TNT Séries e Space.