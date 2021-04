Preocupado com calendário brasileiro, Abel cutuca diretoria por reforços: “Quem para de investir para de crescer”

Após perder os títulos da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil para Defensa Y Justicia e Flamengo, respectivamente, o Palmeiras volta a campo nesta sexta-feira (16), para encarar o São Paulo, às 22h, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Na manhã desta sexta, Abel Ferreira já avisou que entrará em campo com o time totalmente reserva.









O treinador, inclusive, terá um grande problema para resolver. A maratona de jogos. Com jogos a cada dois dias até o início de junho, o comandante terá que mesclar time titular, reserva e mais alguns meninos da base já que o elenco é curto. Até por isso, durante a premiação de melhor treinador do CONAFUT, Abel cutucou de forma indireta que se o clube quiser continuar ganhando é preciso se movimentar e fazer investimentos.

“A mim, pedem resultados. Ao Barros, o lado financeiro. No fim todos querem ganhar. Sem resultados, não há resultados financeiros. Sem investimento, não há resultados. E não é só no futebol. Quem para de investir, para de crescer. Não é segredo”, afirmouu.

A preocupação é grande, vez que o português já perdeu 3 jogadores para para os próximos jogos: os atacantes que atuam pela beirada do campo Gabriel Veron e Breno Lopes, além do meio-campista e principal jogador nesse início da temporada Raphael Veiga. O comandante está incomodado com o calendário brasileiro e com o que tem em mãos para essa maratona.

“São 14 jogos no mês. Já tenho 3 jogadores lesionados. Nunca aconteceu isso no futebol brasileiro. Jogar como nós vamos jogar. Estou preocupado. O Estadual aqui tem uma importância diferente… Vamos procurar preparar ter sempre a melhor equipe para competir”, concluiu.