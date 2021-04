Preocupado com rejeição, Arthur confessa desejo de sair do BBB21 · .

No Big Brother Brasil 21, Arthur Picoli avisou que deseja sair caso esteja sendo alvo de rejeição do público. Nesta quinta-feira (15), em conversa com Gilberto Nogueira, o instrutor de crossfit comentou sobre o medo de não ser popular fora da casa.

“É complicado, Gil! Se tiver que ir para outro paredão falso e não for escolhido, de novo, quero ir embora, quero ir para casa”, desabafou o capixaba ao relembrar o que aconteceu com Carla Diaz. “Não significa que o conflito [com Fiuk] foi deixado de lado, não desvalorizo a sua volta do paredão, pelo amor de Deus”, pontuou o economista.

O doutorando explicou que, em sua visão, Arthur e Fiuk contam com grandes torcidas. “Não consigo achar que eu tenho [uma torcida assim], mas isso é um problema psicológico meu. É muito difícil ficar aqui dentro achando que somos ruins, que as pessoas não gostam da gente, que sempre vamos ser eliminados, é muito pesado”, destacou Nogueira.

“Cansado disso”, avisou o educador físico, e o pesquisador prosseguiu: “Não consigo acreditar em mim. Dá vontade de pegar um paredão de verdade. Em todos que participei, teve todo um rebuliço em torno da pessoa, da Karol [Conká], Bil [Acrebiano de Araújo], Rodolffo [Matthaus]. Nunca tive um paredão como o seu, pois a Thaís [Braz] não fez nada de errado para ninguém, não tinha motivo para ela sair”.

Durante o bate-papo, Arthur também disse para o economista que João Luiz Pedrosa é o seu novo alvo na casa: “Já falei, não é pelo que o monstro tem que fazer, é pelo que o monstro significa. Tinha dez pessoas na casa e fui o primeiro a receber o colar. Se ele tiver opção de voto, vou ser o primeiro dele. Então, ele vai ser o meu primeiro”.

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21

Saiba tudo que está rolando no BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#35 – Viih Tube, Juliette e as amizades tóxicas do BBB21” no Spreaker.