Preparada: Paula Amorim treinou com Minotauro para No Limite

A nova edição do reality No Limite estreia dia 11 de maio e os participantes prometem muito sangue no olho. Um exemplo disso é a ex-bbb Paula Amorim, que se preparou para o programa com uma equipe de peso: um dos “mentores” da mineira é o campeão de UFC Minotauro.

Nesta segunda-feira, a equipe da influenciadora compartilhou no Instagram fotos dos treinos com o lutador. “Vocês acharam que a Paulinha ia dar bobeira nesse desafio?”, escreveu na legenda. Confira:

Durante o Big Brother Brasil, Paula se mostrou bastante competitiva nas provas de esforço físico. A ex-atleta profissional de vôlei venceu duas provas do líder, sendo que uma delas foi de resistência.