Presença negra história no Oscar 2021: confira os 7 filmes indicados na premiação

Uma marca histórica: pela primeira vez, a premiação de cinema mais importante e reconhecida do mundo possui, entre os seus indicados para a categoria de melhor filme, um longa com uma equipe de produção formada apenas por negros. “Judas e o Messias Negro” representa um marco diante do Oscar que, ao

longo dos seus mais de 90 anos de existência, indicou, em sua imensa

maioria, produções protagonizadas e produzidas por brancos.

Sete filmes com elenco e produção negros concorrem a prêmio do Oscar 2021



Além do longa dirigido por Shaka King, outros seis filmes com produção e elencos negros integram a lista dos indicados ao Oscar 2021.

Outro fato inédito da premiação é que, pela primeira vez, duas negras, Mia Neal e Jamika Wilson, de “Voz Suprema do Blues”, disputam o prêmio de Melhor Maquiagem.

Viola Davis, que está na lista de indicação de Melhor Atriz pelo filme “A Voz Suprema do Blues”, é a atriz negra com mais nomeações ao Oscar. A artista foi indicada duas vezes como principal e duas como coadjuvante. Nesta segunda categoria, ela levou a estatueta em 2017, pelo filme “Um Limite Entre Nós”.

Filmes negros, na produção e no elenco, indicados ao Oscar:



Judas e o Messias Negro – Categorias Indicadas

Melhor Filme

Melhor Roteiro Original

Melhor Ator Coadjuvante – Daniel Kaluuya

Melhor Ator Coadjuvante – Lakeith Stanfield

Melhor Fotografia

Melhor Canção Original – “Fight for You,” cantada por H.E.R.



A Voz Suprema do Blues – Categorias Indicadas

Melhor ator – Chadwick Boseman – A Voz Suprema do Blues

Melhor Atriz – Viola Davis

Melhor Figurino

Melhor Design de Produção

Melhor Maquiagem e Penteados

Onde assistir: Netflix





One Night in Miami – Categorias Indicadas

Melhor Roteiro Adaptado

Melhor Ator Coadjuvante – Leslie Odom Jr.

Melhor Canção Original – “Speak Now,” por Leslie Odom Jr

Onde assistir: Amazon Prime



Destacamento Blood – Categoria indicada

Melhor Trilha Sonora Original

Onde assistir: Netflix



The United States vs. Billie Holiday – Categoria Indicada

Melhor Atriz – Andrea Day

Time – Categoria Indicada

Melhor Documentário

Soul – Categorias Indicadas

Melhor Trilha Sonora Original

Melhor Animação

Onde assistir: Disney +