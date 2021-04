Presidente da Conmebol comemora chegada de vacinas contra a COVID-19 para imunização de atletas

O presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, comemorou nesta quarta-feira a chegada das cerca de 50 mil vacinas que chegaram à América do Sul.

A entidade fechou um acordo com a empresa farmacêutica chinesa Sinovac Biotech para a doação de 50 mil doses da vacina Coronavac.

De acordo com a entidade que comanda o futebol sul-americano, ‘a imunização terá como foco os principais times do futebol profissional de primeira categoria, torneios masculino e feminino’.

“Histórico! As vacinas para o futebol sul-americano já chegaram na América do Sul. A CONMEBOL se tornará a primeira organização civil do mundo a realizar uma vacinação que beneficiará milhares de famílias nos 10 países e representará uma valiosa cooperação com as campanhas de imunização promovidas pelos governos. Continuemos #AcreditandoSempre para ter uma CONMEBOL Copa América segura!”

A Copa América acontecerá de 13 de junho a 10 de julho na Argentina e Colômbia.