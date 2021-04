Presidente da Conmebol confirma Copa América na Argentina

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmou que a Argentina segue sendo uma das sedes para a disputa da Copa América. Em entrevista à rádio “Caracol”, o mandatário tranquilizou o público apesar das recentes declarações de Alberto Fernandéz mostrando preocupação com o crescente número de casos de Covid-19 no país.

– O presidente Fernández foi tirado de contexto. Estando em seu cargo, qualquer pessoa diria o mesmo, pois o mais importante é a saúde do povo. Em nenhum momento se entendeu que havia o risco da participação da Argentina como sede da Copa América. Não houve nenhuma comunicação oficial entre a gente sobre a preocupação por conta da organização do torneio.

Domínguez também ressaltou que a entidade está trabalhando com protocolos bem definidos com o intuito de evitar riscos de contaminação dos atletas durante a competição. A Conmebol também trabalha com um plano de vacinação que deve ser iniciado a partir da próxima semana para membros dos clubes que disputam seus campeonatos oficiais.