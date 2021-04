Presidente do Botafogo promete reforços em reunião com organizadas

Membros de torcidas organizadas do Botafogo se reuniram com o presidente Durcesio Mello e com o vice-presidente geral Vinicius Assumpção . O objetivo era entender o momento do clube e pedir a chegada de reforços de olho na Série B do Campeonato Brasileiro.

Na conversa, os dirigentes prometeram três boas contratações para o elenco. O clube vai atrás de um volante, de um meia e de um atacante em condições de chegarem e assumirem a titularidade.

Além disso, os torcedores mostraram insatisfação com o trabalho do técnico Marcelo Chamusca, mas ouviram que o treinador não será demitido.

Segundo o site “Mais que um jogo”, Durcesio explicou os motivos da confiança no plantel.

“Nós estamos mudando o elenco todo desde o rebaixamento, com jogadores ainda chegando. Não seria correto demitir o Chamusca, que já mostrou que tem condições de fazer o time jogar bem”, disse ele.

O clima da conversa foi muito tranquilo, sem que em nenhum momento o tom de voz fosse aumentado. Além disso, os torcedores saudaram o empenho de Vinicius Assumpção de dar ao sócio-torcedor o direito a voto nas eleições do clube.