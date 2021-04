Presidente do Corinthians descarta contratação de Renato Gaúcho

Após a saída de Renato Gaúcho do Grêmio, o nome do treinador começou a ser comentado em muitos clubes. Entre eles o Corinthians, que não vive seu melhor momento sob comando de Vagner Mancini. Em entrevista ao Arena SBT, o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, descartou a contratação de outro técnico.

“Não posso falar para sempre que não, mas hoje não existe nenhuma possibilidade. O Mancini vem fazendo o trabalho, a gente não pode analisar só o momento. Lógico que não estamos satisfeitos com o rendimento da equipe. Mas hoje não existe essa possibilidade. A gente vive um momento difícil, não dá para cobrar só o treinador. Eu ainda acredito nele”, comentou.

Lucas Uebel/Grêmio

Renato Portaluppi deixou o comando do Tricolor Gaúcho após quase cinco anos. Além do Timão, times como Atlético-MG e Flamengo, clubes nos quais as torcidas não andam satisfeitas com seus treinadores, já foi especulado uma possível ida do ídolo gremista.