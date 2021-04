Presidente do Corinthians descarta Renato Gaúcho e confia em Mancini: ‘Vamos brigar por títulos’

Desde que Renato Gaúcho deixou o comando técnico do Grêmio, torcedores do Corinthians, insatisfeitos com o atual trabalho de Vagner Mancini, usaram as redes sociais para pedir a contratação do comandante vencedor da Conmebol Libertadores de 2017.

O presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, porém, descarta a possibilidade de contratar Renato. Segundo o mandatário, a diretoria confia no trabalho de Mancini e vê a equipe brigando por títulos.

“Hoje não existe essa possibilidade. Pandemia, jogos a cada dois dias, surto de Covid. Ainda acredito no trabalho de Vagner Mancini. Vamos ter um time melhor que temos hoje e vamos brigar por títulos”, disse ao Arena SBT.

Renato Gaúcho durante o Gre-Nal 429 pelo Brasileirão Lucas Uebel/Grêmio

“Estou diariamente acompanhando o trabalho e por isso acredito. Temos apenas uma derrota na temporada, com jogos a cada dois dias e sem repetir o time. Uma boa temporada em números, mas não em desempenho. Precisamos de paciência”, finalizou.

Contratado em outubro do ano passado, Vagner Mancini soma 36 jogos disputados, com 16 vitórias, 11 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 54,63%.