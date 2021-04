Presidente do CRB não aprova contratação e meia-atacante do Inter deve permanecer no elenco de Ramírez em 2021; empréstimo é melado

A chegada de Gustavo Grossi só solidificou o planejamento para lá de sério do Internacional para a temporada 2021. A princípio, o “ex-braço direito” de Marcelo Gallardo no River Plate trabalhará na prospecção de jovens do Celeiro de Ases, mas na prática deve auxiliar a direção de futebol junto de Paulo Bracks. A nova direção capitaneada por Alessandro Barcellos terá decisões a tomar com maior rapidez.









Ainda no mês passado, o Colorado emprestou o atacante Guilherme Pato para o Cuiabá, que subiu para a Série A na temporada passada. A torcida não gostou nada da escolha, já que o artilheiro vinha de uma boa fase e tinha tudo pra firmar seu lugar no Inter. O jovem não foi o único e outros jogadores também estão no ‘gatilho’.

Foto: Pedro H. Tesch/AGIF



Martín Sarrafiore, por exemplo, não está nos planos da comissão técnica de Miguel Ángel Ramírez e tinha negociações para defender o CRB. A informação é dos colegas da ‘Revista Colorada’. O presidente da equipe, porém, informou que o negócio pelo meio-campista do Inter foi encerrado. A ideia do time de Alagoas era contar com o argentino por empréstimo.

Sendo assim, o atleta deve permanecer no Inter em 2021.

Números de Sarrafiore pelo Inter:

44 jogos

6 gols