Presidente do Envigado fala demais e ‘dedura’ negociações com Mazzuco por meia-armador; time colombiano quer R$11,3 milhões

O Cruzeiro continua se movimentando para reforçar o elenco. Nesta terça-feira (13), informações da Colômbia trouxeram o rastro das pegadas da Raposa à procura do meia Yeison Guzmán que atua pelo Envigado. A confirmação do interesse do time Celeste no jogador veio em declaração do presidente do clube colombiano, Ramiro Ruiz, ao conceder entrevista à Rádio Munera, de Medellin. A informação é do portal Superesportesmg.









“Com respeito a Yeison Guzmán, estão tendo conversas com equipes colombianas, equipes de fora do país, e o Cruzeiro é um deles. É um jogador que merece pelo seu rendimento, pela sua capacidade”, cravou Ruiz, para completar na sequência: “Acreditamos que o jogador chegou ao ponto máximo em seu ciclo em termos de habilidade e talento para ir para um grande clube internacional ou um clube colombiano. Esperamos tomar a melhor decisão com o jogador, com sua família, para escolher a melhor oferta”.

Segundo apuração, as tratativas para vender Guzmán envolveriam o valor de US$2 milhões (R$11,3 milhões). O Envigado ainda pede para manter 20% de participação em uma venda futura. O meia tem a característica de armar jogadas com rápidas transições, tendo a habilidade também como um dos seus destaques, se notabilizando por ter boas finalizações de média distância. Pelo Envigado, atuou em 132 jogos e foi autor de 28 gols.

Ótimo 1T de Yeison Guzmán vs Patriotas! Além do gol marcado, terminou o 1T com os seguintes números: – 23/25 (92%) de prec. de passes;

– 1 passe decisivo;

– 2/2 bola longas;

– 1 grande chance criada;

– 3 finaliz. a gol;

– 1/1 tentativa de drible;

– 3/6 duelos no chão ganhos. pic.twitter.com/XOHu564Ell — João Lacerda (@jplgo98)

March 31, 2021





As conversas entre as equipes já acontecem há meses. Uma iniciativa do diretor de futebol do Cabuloso, André Mazzuco, que tem o interesse no jogador desde 2020, época em que trabalhava no Vasco e fez investidas para conseguir levar Guzmán para o time carioca.