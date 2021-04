presidente do Inter fala em projeto longo com Ramírez e aponta quais os caminhos para voltar a ser campeão

No dia 15 de dezembro de 2020, Alessandro Pires Barcellos foi eleito o mais novo presidente do Internacional. Com mais de 16,5 mil votos dos associados, o candidato da chapa 05 intitulada O Inter Pode Mais assumiu o posto mais alto do Colorado.

Em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, o novo mandatário do Inter contou como foram os primeiros 120 dias no comando do clube, que acumula problemas financeiros e ficou por um gol do título do Campeonato Brasileiro, além da nova aposta na contratação de um técnico estrangeiro e badalado na América do Sul para mudar o Inter de patamar.

Apesar do sonho em fazer o Inter ‘poder mais’, Barcellos adota uma postura pé no chão. Com a dívida total do clube batendo na casa dos R$ 600 milhões e um défcit acima dos R$ 90 milhões ao final de 2020, o presidente quer ‘arrumar a casa’ e aposta no forte elenco e em investimento nas categorias de base para alavancar o Inter.

“Esse é o cenário que vamos enfrentar daqui para frente, mas sabíamos que a seria complicado. Agora precisamos buscar a redução dos custos, o aumento de receitas, eficiência maior de contratações e usar as categorias de base como elementos de suporte neste momento de transição, mas sem perder o protagonismo no futebol brasileiro”.

Projeto a longo prazo para voltar a ser campeão

“Quem espera resultado a curto prazo acaba se acostumando a não ter resultado nenhum”, disse Barcellos ao falar na busca pelo técnico Miguel Ángel Ramírez. Apalavrado com o Colorado desde o final de 2020, o espanhol só assumiu de fato o Inter após a saída de Abel Braga ao final do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com a perda do primeiro clássico da temporada diante do Grêmio e com a derrota na estreia na fase de grupos da Conmebol Libertadores, o presidente do Inter segue com o pensamento fixo de um projeto a médio e longo prazo para Ramírez e vê a manutenção do espanhol no cargo como uma “quebra de paradigma” no Inter e no futebol brasileiro.

“Nós buscamos as informações de alguns treinadores, mas o Ramírez nos chamou a atenção. Nós tomamos a decisão de contratá-lo, mas o deixamos em stand-by na reta final do Brasileirão. Ao final, retomamos a ideia original do projeto de buscar uma mudança da forma de jogo e encontramos nele a possibilidade de retomar as conversas, conversamos com o Abel e estamos muito contentes de como tudo se desenvolveu e como ele tem se adaptado a todo o cenário”.

“Esse é um trabalho que vem para se fortalecer e para ser feito com a mudança de futebol, que nos traga resultados. Estamos trabalhando para termos um projeto de médio e longo prazo e nós confiamos que isso dará certo. O Inter teve um ciclo vencedor até 2010 e de lá para cá são mais de dez anos sem grandes títulos. Agora estamos construindo um novo ciclo e que seja vencedor”, disse o presidente.

A gestão de Alessandro Barcellos tem duração até o final de 2023. O Internacional terminou a primeira fase do Campeonato Gaúcho com 23 pontos, na 2ª colocação, e enfrentará o Juventude na semifinal.

Na Conmebol Libertadores, o Colorado perdeu na estreia para o Always Ready, da Bolívia, por 2 a 0, e volta a campo nesta terça-feira (27), contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, no Beira-Rio.