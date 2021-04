presidente do Palmeiras abre o jogo à ESPN Brasil

No dia em que o Palmeiras estreia na Conmebol Libertadores, às 21h (de Brasília), com transmissão, ao vivo, do FOX Sports, o presidente Maurício Galiotte concedeu entrevista exclusiva ao BB Debate, da ESPN Brasil. O dirigente falou sobre uma possível volta de Dudu, a situação do técnico Abel Ferreira e as negociações por reforços.

Em relação a Abel, o cartola deu um recado aos torcedores, garantindo a permanência do português, que chegou a ser cobrado recentemente em uma pichação nos muros do Allianz Parque, depois dos vices da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“O que posso dizer é que, entre Abel Ferreira e Palmeiras, está tudo muito bem. Ele é muito identificado conosco, e nós, da mesma maneira. Trabalho muito bem avaliado por nós. Queria tranquilizar torcedor palmeirense: tudo tranquilo com o Abel Ferreira”, disse.

“Entendemos o posicionamento do torcedor, movido pela paixão. Fica feliz quando ganha, triste quando perde. É passional. Alguns curtem mais o momento de glória, vencedor, histórico… Tríplice coroa, campeão da Libertadores, desejo grande da torcida. A maioria entende o momento vitorioso, curte. E alguns agem de outra maneira. Temos que respeitar todos. Torcedores são assim. Mas temos convicção total no trabalho.”

Em relação a reforços, Galiotte enfatizou a importância de o Palmeiras ser responsável financeiramente, fechando as portas para a chegada de grandes nomes.

“Quando a gente trabalha em um cenário de pandemia, absolutamente atípico, temos que redobrar cuidados. A gente tem clareza em relação a isso, e temos que ter cuidado para não complicar a situação para o futuro. No presente, é muito fácil tomar decisão. Seria fácil contratar três, quatro jogadores, terminar meu mandato feliz.”

“Seria cômodo. Saio com o time absolutamente bem montado, time estratosférico, e as consequências virão no futuro. Isso a gente não pode fazer. Sabemos que o Palmeiras precisa de ajustes, mas com responsabilidade. Isso tudo a gente conversa com o Abel, que participa de tudo no dia a dia. Onde o Palmeiras tem necessidades, debate nomes, fizemos negociações, mas não podemos ser irresponsáveis”, garantiu.

Um nome, porém, que pode chegar é o de Dudu, emprestado ao Al Duhail, do Catar. O clube tem um prazo para sacramentar a compra do jogador, por 6 milhões de euros (R$ 40 milhões). Se não fizer, o jogador retorna ao clube alviverde, segundo o dirigente.

“Se eu pudesse escolher, queria ficar com o jogador. A gente sabe do potencial do jogador, a identificação do Dudu com o torcedor, é um ídolo. A situação é o seguinte: conversei com o Dudu ontem, está voltando ao Brasil e temos um negócio já definido: empréstimo de um ano e, se clube quiser adquirir 80% dos direitos do Dudu, tem que pagar 6 milhões de euros até o próximo dia 15 de maio. Se o clube não exercer, Dudu é jogador do Palmeiras a partir de julho.”

“É simples assim. É decisão do clube. Se pagarem, Dudu joga lá por mais duas temporadas. Se não pagarem, ele volta a ser jogador do Palmeiras logo mais. É um jogador de peso, nível de seleção brasileira que pode retornar. Não posso garantir, não depende do Palmeiras, mas é um fato.”