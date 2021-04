Presidente do PSG comemora segunda semi seguida na Champions e manda recado para Neymar e Mbappé

O Paris Saint-Germain alcançou sua terceira semifinal de Uefa Champions League em sua história nesta terça-feira (13), mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Bayern de Munique. O presidente do clube, em declaração ao L’Équipe, comemorou a classificação.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Nasser Al-Khelaifi destacou o fato desta ser a segunda temporada seguida que o time parisiense atinge tal estágio do torneio europeu e disse ter orgulho do time.

“Tenho muito orgulho da minha equipe, do meu estafe. Esta é a segunda vez consecutiva que estamos nas semifinais. Veremos com quem jogaremos, mas a ambição é chegar à final e conquistar o troféu”, disse.

“Esta noite, poderíamos ter marcado três ou quatro gols. Estamos o tempo todo estressados, mas tenho confiança na minha equipe. Vencemos esta temporada contra o Manchester United, Barcelona e Bayern, que é o maior time. O nosso objetivo, e não o escondemos desde o primeiro dia, é vencer a Champions League”, completou.

Lateral/meia do São Paulo fez mais uma sessão de respostas no Instagram

O mandatário do clube ainda ressaltou o investimento feito na equipe e fez questão de lembrar das situações de Neymar e Mbappé, em conversas para renovação de contrato, dizendo que não vê razão para a dupla deixar o clube.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!