Presidente do PSG fala em nome da Uefa e critica ideia da criação da Superliga: “Movida por interesses próprios”

O mundo do futebol foi abalado nessa segunda-feira (19) pela confirmação da intenção de 12 clubes do continente europeu de disputarem uma nova liga, que seria batizada de Superliga Europeia. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Milan, Internazionale, Juventus, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal e Tottenham são os clubes fundadores.

A Uefa, que organiza a Liga dos Campeões, é apenas uma das entidades que se mostra contra o novo torneio para não ver a Champions sendo ‘esvaziada’. O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, falou nesta terça-feira (20) como o representante da ECA (Associação dos Clubes Europeus) no Comitê Executivo da Uefa.

“O Paris Saint-Germain acredita firmemente que o futebol é um jogo para todos. Tenho sido consistente nisso desde o início. Como clube de futebol, somos uma família e uma comunidade, cujo tecido são os nossos fãs. Creio que não devemos esquecer isto“, relatou, frisando que o PSG não entrará no novo campeonato.

O dirigente também exaltou as mudanças propostas pela Uefa, visando um novo regulamento para a Champions e que serve para tentar fazer com que os fundadores da Superliga dêem um passo atrás. “Há uma necessidade clara de fazer avançar o modelo de competição da Uefa existente, apresentado ontem, concluindo 24 meses de extensa e colaborativa consulta em todo o cenário do futebol europeu”.

“Acreditamos que qualquer proposta sem o apoio da Uefa – uma organização que trabalha para promover os interesses do futebol europeu há quase 70 anos – não resolve os problemas que a comunidade futebolística enfrenta atualmente, mas sim é movida por interesses próprios“, bradou Nasser Al-Khelaïfi.