Presidente do PSG pode vender Mbappé para juntar Cristiano Ronaldo e Messi, diz jornal espanhol

O sonho do Paris Saint-Germain de ter Messi na próxima temporada pode estar perto de virar realidade. No entanto, o clube francês pode contratar outro grande nome do futebol mundial junto do argentino. De acordo com a imprensa espanhola, os parisienses desejam contar com Cristiano Ronaldo.

Segundo o jornal “Sport”, da Catalunha, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, já definiu uma operação para contratar os dois maiores nomes em atualidade do futebol mundial. Após fazer uma proposta para Messi, que o clube considera como “insuperável”, a ideia para contratar CR7 passa por Mbappé.

A publicação diz que a ideia do PSG é vender o atacante francês na próxima temporada, já que o atleta tem contrato somente até junho de 2022, mas ainda não entrou em acordo para renovar. Desta forma, a equipe parisiense teria recursos para contratar o jogador da Juventus.

O mandatário do Paris Saint-Germain tem o sonho de formar um time inesquecível para o próximo ano, especialmente pela proximidade da Copa do Mundo.