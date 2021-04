Presidente do PSG pressiona Mbappé por renovação, diz imprensa francesa

A novela envolvendo Mbappé e PSG ganhou mais um capítulo. Com contrato somente até junho de 2022, no fim da próxima temporada, o camisa 7 ainda não acertou uma renovação com o time parisiense, mas, no que depender de Nasser Al-Khelaïfi, presidente do clube, o acordo pode sair em breve.

Segundo informações do jornal “L’Équipe”, Mbappé tem a intenção de deixar o PSG já ao final da atual temporada para aceitar um novo desafio. Por conta disso, o atleta ainda não teria aceitado renovar o vínculo, pois uma saída seria mais complicada.

O portal ainda avança que a ideia do presidente do PSG é oferecer um contrato curto para Mbappé, até 2024, prometendo facilitar uma saída do jogador em 2023. O clube, aliás, já intensificou as negociações com os agentes do atacante parisiense.

Caso as partes não cheguem a um acordo, Mbappé poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro, deixando, assim, o PSG de graça.