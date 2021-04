Presidente do PSG rebate declaração de Florentino Pérez e indica futuro de Mbappé; Real Madrid sonha com atacante

O mundo do futebol parou esta semana com o anúncio da polêmica Superliga. A união de 12 clubes com o intuito de criar um novo campeonato foi visto por muitos como uma ideia elitista e que tinha como unica inteção a arredação de dinheiro em meio ao caos sanitário e financeiro que vive o mundo. No entanto, a ideia parece estar indo por água abaixo.









A Superliga tinha (ou tem) como presidente Florentino Pérez, também presidente do Real Madrid. O mandatário afirma que o projeto seguirá a diante, mesmo após a desistência dos seis clubes ingleses envolvidos. Nesta terça-feira (20), Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Manchester City e Liverpool oficializaram que estão fora da competição.

Foto: Aurelien Meunier/Getty Images



No início da semana, inclusive, Pérez concedeu entrevista ao programa espanhol ‘El Chiringuito’ dando detalhes do projeto. Além de falar sobre a Superliga, o presidente voltou a falar sobre Kylian Mbappé, seu “sonho de consumo”, para reforçar o Real Madrid na próxima temporada. Mas, de acordo com Nasser Al-Khelaifi, CEO do Paris Saint-Germain, isso não vai acontecer.

Questionado pelo jornalista Diego PLaza, do programa El Chiringuito, se Mbappé fica no PSG, Nasser foi categórico. “Mbappé fica no PSG?”, perguntou o repórter. “Sim, com certeza”, respondeu o presidente do clube da capital francesa. O desejo do Real por Mbappé não é de hoje, mas o PSG não pensa em dar vida fácil aos espanhóis para levar sua joia.