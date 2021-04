presidente do Santos abre o jogo no SportsCenter

Presidente do Santos, Andrés Rueda participou nesta quinta-feira do SportsCenter, da ESPN Brasil, e abriu o jogo sobre diversos assuntos. Desde a punição que será dada ao atacante Marinho até a briga para manter Soteldo, passando por outros tópicos.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O mandatário alvinegro revelou que Marinho sofrerá uma punição interna por causa das atitudes que teve de reclamar ao ser substituído contra o San Lorenzo, na fase prévia da Conmebol Libertadores, mas também aproveitou para elogiar o atacante.

Rueda também falou sobre a situação contratual do atacante Soteldo e como o Santos está brigando para manter o venezuelano na Vila Belmiro.

Além disso, o presidente também comentou sobre as possíveis doações de vacinas aos clubes e como foi o processo de chegada do técnico Ariel Holan.

Punição a Marinho

“Essa história do Marinho tem o lado ruim, porque ele não foi cordial em sua ação, não é isso que se espera de um jogador. Agora, é entendível e tem um lado bom, porque isso mostra a garra e união que existe dentro do elenco. O pessoal quer jogar, faz questão, fica irritado quando sai. Mas não justifica a atitude dele. As desculpas foram aceitas, mas o clube não pode aceitar esse tipo de coisa. Vai ter punição interna, mas mostra um lado bom, que o jogador está com vontade de jogar e de vencer”

play 1:11 Andrés Rueda concedeu entrevista exclusiva ao SportsCenter, na ESPN Brasil

Briga por Soteldo

“A gente está mais perto do que estava e, ao mesmo tempo, mais complicado. A gente tem o Soteldo, que está atrapalhando, que devemos pagar cerca de U$ 5 milhões ou ele será vendido. Esse será vendido é estranho, porque o Santos nunca pagou por ele. Só tem um papel dizendo que tem 50% dos direitos. Mas uma solução está mais perto de ocorrer. Passado isso, tem Cueva, que também corremos o risco, juridicamente ainda está andando, de uma punição de U$ 3 milhões. Mas estamos atuando preventivamente, conversando com os clubes. A gente tem uma posição, a partir de agora, de qualquer acordo com os clubes será honrado, porque isso prejudica a imagem do Santos”

play 3:05 Andrés Rueda concedeu entrevista exclusiva ao SportsCenter, na ESPN Brasil

Vacinas para os clubes

““É um posicionamento muito pessoal meu, sou contra qualquer tipo de benefício dentro da sociedade em detrimento de outro ser humano. Por que o futebol vai ter esse privilégio de ser vacinado antes de outras pessoas? Isso não entra na minha cabeça. Você tem o fator humano, de vida, que está acima de qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que esperar a nossa vez de ser vacinado, não deve furar a fila. Isso é uma questão de relacionamento humano. A vida é o bem maior que pode existir. E, nesse sentido, temos que ser igualitário, não podemos ter vantagem nenhuma sobre isso.”

play 1:51 Andrés Rueda concedeu entrevista exclusiva ao SportsCenter, na ESPN Brasil

Chegada de Holan

“Para técnico, o perfil era muito claro: moderno, que trabalha com tecnologias, que gostasse de trabalhar com a base, isso é fundamental no Santos, que entendesse a situação financeira do clube, que fosse mais do que um técnico, um parceiro, e que entendesse nosso projeto de futebol. Nosso projeto é, no mínimo, de três anos. O último ponto é que queríamos um técnico que transferisse know-how para o Santos. Não tem sentido passar técnicos bons pelos clubes e seus legados serem zero. Eu gosto de citar sempre o exemplo do Sampaoli. Naquele período, o preparo físico era muito bom, quando ele foi embora, sobrou nada. Chegamos no Ariel e, hoje mesmo, ele me disse que o que lhe atraiu para o clube foi a transparência. Ele sabia da nossa situação financeira, que não ia contratar muitos jogadores. Ele adorou o projeto, disse que nunca havia sido abordado dessa maneira, prontamente aceitou e está muito contente no Santos. Tenho certeza que esse projeto de, no mínimo, três anos, será muito vitorioso”.