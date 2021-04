Presidente do Santos, Rueda cai em trote e provoca Palmeiras: “Nós temos dois Mundiais”; brincadeira viralizou

Tendo em mãos basicamente Marinho, Soteldo e os Meninos da Vila, Ariel Holan agrega experiência e juventude para fazer do Santos um time diferente do que foi na temporada passada – apesar de ter sido vice-campeão da Libertadores com Cuca. Uma prova da confiança da direção santista no argentino é o longo contrato assinado, válido até dezembro de 2023.









O Peixe está impedido de contratar devido a um bloqueio sofrido pela Fifa por dívidas da antiga gestão, inclusive com o Huachipato (CHI), ex-clube de Soteldo, pela aquisição de do venezuelano. O Alvinegro contratou o camisa 10 em 2019 e até hoje não fez sequer um pagamento aos chilenos.

Além de Holan que parece estar resolvendo as coisas dentro de campo, outro destaque do Santos na temporada tem sido o presidente Andrés Rueda, responsável pela contratação do argentino e que vem ajeitando as finanças do Peixe na medida do possível. O mandatário ainda é da “resenha”, mas caiu em um trote do canal ‘Churros Humor‘.

O humorista Henrique Joaquim é conhecido por suas imitações e resolveu passar um trote para Rueda se passando pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Um dos temas abordados durante a conversa foi o Mundial de Clubes e o cartola santista recordou que o Alvinegro conquistou a competição duas vezes, enquanto o Palmeiras, nenhuma.

“O pessoal brinca (sobre torcedores do Santos serem mais velhos), mas nós temos dois Mundiais, poxa”, disse. E foi questionado: “E o Palmeiras tem quantos?”. “Pô, tem nenhum. O Palmeiras não tem nenhum”, brincou. Nos bastidores, Rueda tem a “fama” de ser descontraído e bem humorado na maior parte do tempo.